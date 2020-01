V četrtfinalu še Rusija in Velika Britanija

Sydney, 7. januarja - Na pokalu ATP v Avstraliji so znani štirje četrtfinalisti. Avstraliji, ki je danes premagala tudi Grčijo, in Srbiji sta se pridružili še Rusija in Velika Britanija. Rusi so si napredovanje iz skupine D zagotovili po novi zmagi, Britancem pa je poleg njihove zmage nad Moldavci šel na roko še razplet drugega dvoboja v skupini C.