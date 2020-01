Do petka še možne prijave na 12-urno smučarsko preizkušnjo Downhilka

Maribor, 7. januarja - Na mariborskem Pohorju bo 17. januarja potekala 12-urna vzdržljivostna smučarska preizkušnja Downhilka 12h Challenge, ki bo smučarjem ponudila edinstveno in nepozabno izkušnjo. Sodelujoči bodo v soju žarometov po svojih zmožnostih smučali od 20. ure dalje, prijave na tekmovanje za naziv najbolj vzdržljivega smučarja pa so odprte do 10. januarja.