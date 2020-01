Ifo: Primanjkljaj pri pobiranju DDV v EU letno do 60 milijard evrov

München, 7. januarja - Članice EU so lani v medsebojnem trgovanju dosegle za 307 milijard evrov presežka, kar ne more biti le posledica površnosti, kažejo rezultati skupne raziskave nemških inštitutov Ifw in Ifo. Eden od razlogov za presežek so po ugotovitvah inštitutov goljufije pri plačevanju DDV, ki EU letno stanejo med 30 in 60 milijard evrov.