Srečko za picassa je mogoče kupiti še do marca

Pariz, 8. januarja - Srečko za mednarodno žrebanje umetnine španskega slikarja Pabla Picassa iz leta 1921 je prestavljeno na marec, so v ponedeljek sporočili organizatorji akcije. V začetku tedna bi morali namreč v Parizu naznaniti, kdo je srečni prejemnik platna s tihožitjem kozarca absinta in časopisa, a so se za zamik žreba odločili, ker niso prodali dovolj srečk.