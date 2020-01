Letos v Sloveniji zabeležili že dva primera ošpic, lani 48

Ljubljana, 7. januarja - V začetku letošnjega leta so na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) zabeležili dva primera ošpic pri odraslih osebah. Oba sta predvidoma povezana z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel novembra lani. Skupno so lani zabeležili 48 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih, navaja NIJZ.