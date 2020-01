V Bežigrajski galeriji 2 na ogled Spacal

Ljubljana, 8. januarja - V Bežigrajski galeriji 2 bo danes ob 19. uri uradno odprtje razstave Lojzeta Spacala z naslovom Iz primorskih in kraških pokrajin, ki je sicer na ogled že od decembra. Retrospektivna razstava obeležuje 20-letnico umetnikove smrti in na ogled postavlja 38 del, med njimi slike, kipe in grafike.