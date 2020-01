T. S. Eliotova ljubezenska pisma z namigi o njegovi najskrivnostnejši zvezi

New York, 8. januarja - Ko je pesnik T. S. Eliot izvedel, da je njegova domnevna muza Emily Hale Univerzi Princeton predala strastna pisma, ki jih ji je poslal med leti 1930 in 1956, je pripravil izjavo, ki se jo lahko povzame kot "saj je sploh nikoli nisem imel zares rad". Po mnenju strokovnjakov je želel z izjavo zakriti svojo ranljivost in obvarovati čustva druge žene.