V četrtfinalu pokala ATP še Rusi

Perth, 7. januarja - Avstraliji in Srbiji se je v četrtfinalu pokala ATP danes pridružila še Rusija. Rusi so v skupini D v Perthu premagali Norvežane s 3:0. Kanadčani so v skupini F v Brisbanu z 2:1 odpravili Nemce in za četrtfinale čakajo razplet drugih tekem, Britanci pa v skupini C v Sydneyju s 3:0 Moldavce.