Slovenske teniške igralke odhajajo v Luksemburg

Ljubljana, 7. januarja - Ženska teniška reprezentanca bo od 5. do 8. februarja v Luksemburgu še tretjič zaporedoma nastopila v 1. evroafriški skupini pokala Fed. Kapetan Andrej Kraševec je v reprezentanco vpoklical Tamaro Zidanšek (64. na lestvici WTA), Kajo Juvan (126.), Dalilo Jakupović (181.), Niko Radišič (533.) in Pio Lovrič (953.), so danes sporočili z zveze.