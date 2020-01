Na celjskem okrajnem sodišču narok za Borisa Kobala zaradi plagiatorstva

Celje, 9. januarja - Na celjskem okrajnem sodišču bo danes predobravnavni narok za igralca in režiserja Borisa Kobala zaradi obtožbe o plagiatu komedije Profesionalci espe, ki jo je na spored uvrstilo Gledališče Celje. Kobal naj bi krivdo priznal, ni pa še znano, na kakšno kazen je pristal. Za kršitev materialnih pravic je sicer zagrožena kazen do osem let zapora.