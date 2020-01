Za Narodov blagor v MGL s samosvojo poetiko spoštljivo zastopa Cankarja

Ljubljana, 7. januarja - V Mestnem gledališču Ljubljana (MGL) so na oder postavili komedijo Ivana Cankarja Za narodov blagor. Režijo je prevzel Matjaž Zupančič, ki je igro opisal kot "hkrati zelo smešno in zelo resno", ravnovesje med obojim pa so iskali tudi v uprizoritvi. Premiera bo v četrtek ob 20. uri na velikem odru.