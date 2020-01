Newyorške borze končale nad gladino

New York, 6. januarja - Indeksi na newyorških borzah so kljub uvodnemu spustu pod gladino današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Vlagateljem je skrbi povzročalo zaostrovanje razmer med ZDA in Iranom po ameriškem letalskem napadu v Bagdadu, v katerem je bil ubit iranski general Kasem Solejmani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.