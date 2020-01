Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi praznika v Avstriji in prepovedi vožnje za tovorna vozila do 22. ure ne spuščajo tovornih vozil skozi predor Karavanke in preko prehoda Šentilj na štajerski avtocesti. Voznikom tovornih vozil svetujejo, da se do zaključka zapore v Avstriji izločajo na počivališča ob avtocesti.