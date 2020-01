Na Dovjem zagorelo zaradi samovžiga v leseni lopi

Mojstrana, 6. januarja - Do požara, ki je v petek nekaj pred 9. uro izbruhnil na Dovjem in v katerem so bili huje poškodovani trije objekti, je glede na ugotovitve kriminalistov prišlo zaradi samovžiga materiala v leseni lopi. Ogenj se je nato zaradi bližine sosednjih objektov razširil na eno in potem še na drugo gospodarsko poslopje ter na dve stanovanjski hiši.