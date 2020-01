V Egiptu domnevno našli mumificirane levje mladiče

Kairo, 10. januarja - Egiptovski arheologi so nedavno odkrili več mumificiranih živali, med katerimi so za stare Egipčane sveti ptiči, krokodili in pet velikih mačk, ki bi bile lahko po prvih ugotovitvah levji mladiči. Gre za najdbo v nekropoli svetih živali v Sakari južno od Kaira, je za nemško agencijo dpa povedal minister za antikvitete Kaled Anani.