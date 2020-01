Oblasti po tednih vandalizma odstranile Ibrahimovićev kip

Malmö, 6. januarja - Po tednih in tednih vandalizma so mestne oblasti v Malmöju odstranile kip švedskega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića. A, kot pravijo, le začasno, saj ga bodo popravili in vrnili na svoje mesto. Nazadnje so navijači kip odžagali kar nad nogami, tako da je padel na ograjo v neposredni bližini in jo porušil.