Na Dunaju bo prisegla nova avstrijska vlada

Dunaj, 7. januarja - Na Dunaju bo prisegla nova vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza, ki jo sestavljajo Avstrijska ljudska stranka in Zeleni. Ti bodo prvič vstopili v zvezno vlado. Eden poglavitnih ciljev vlade bo, da Avstrija do leta 2040 postane ogljično nevtralna država, visoko na seznamu so še davčne razbremenitve in boj proti nezakonitim migracijam.