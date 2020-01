Tudi newyorške borze začele v rdečem

New York, 6. januarja - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma spustili pod gladino. Podobno kot drugod po svetu, so tudi vlagatelji čez lužo previdni zaradi zaostrenih razmer med ZDA in Iranom po ameriškem letalskem napadu v Bagdadu, v katerem je bil ubit poveljnik elitnih enot iranske revolucionarne garde general Kasem Solejmani.