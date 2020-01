Na Otoku lani prodali najmanj vozil v šestih letih

London, 6. januarja - V Veliki Britaniji so lani prodali 2,31 milijona novih vozil, kar je 2,4 odstotka manj kot leto prej in najmanj v šestih letih, kažejo podatki združenja britanskih proizvajalcev in prodajalcev vozil SMMT. Padec prodaje združenje pripisuje slabemu povpraševanju po dizelskih vozilih ter negotovosti, povezani z brexitom.