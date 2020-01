Proizvodnja avtomobilov v Nemčiji najmanjša v 22 letih

Frankfurt, 6. januarja - Proizvajalci vozil so lani v Nemčiji izdelali le 4,7 milijona avtomobilov, kar je devet odstotkov manj kot leto prej in najmanj po letu 1997, ugotavljajo v nemškem avtomobilskem združenju VDA. Padec pripisujejo šibkemu mednarodnemu povpraševanju, ob čemer so izpostavili, da je trg močno zaznamovala trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko.