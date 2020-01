Tožilka zadovoljna z sodbo v zadevi Hypo, obramba napovedala pritožbo

Ljubljana, 6. januarja - Tožilka Ana Bučar je zadovoljna z obsodbo nekdanjih vodilnih v finančni skupini Hypo, ki so bili na prvi stopnji danes obsojeni na večletne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. Odvetniki obsojenih so že napovedali pritožbo, saj se s sodbo ne strinjajo, hkrati pa so znova opozorili na po njihovem mnenju številne procesne napake.