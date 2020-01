Cene nepremičnin v Nemčiji pospešeno rastejo

Frankfurt, 6. januarja - Cene stanovanj in hiš se v Nemčiji še naprej zvišujejo, čeprav je nepremičninski trg v razcvetu že zadnjih deset let. V tretjem lanskem četrtletju so cene na letni ravni po izračunih nemškega inštituta Gewos zrasle za 8,2 odstotka in v povprečju dosegle 2030 evrov za kvadratni meter.