V novo leto vstopili tudi nekateri pravoslavci

Ljubljana, 14. januarja - V novo leto so opolnoči vstopili tudi pravoslavni kristjani, ki upoštevajo julijanski koledar. Ta 13 dni zaostaja za gregorijanskim, med drugim pa ga priznava Srbska pravoslavna cerkev. Prihod novega leta so pričakali na številnih zabavah, ki so med pripadniki pravoslavne veroizpovedi potekale tudi v Sloveniji.