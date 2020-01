SD s pobudama vladi in Evropski komisiji za pomoč Avstraliji v boju proti požarom

Ljubljana, 6. januarja - Socialni demokrati so danes vladi in Evropski komisiji podali pobudi za mednarodno solidarnost v boju z uničujočimi požari v Avstraliji. Predlagajo, da Slovenija in EU ponudita Avstraliji proste kapacitete civilne zaščite in gasilstva za zajezitev in gašenje požarov ter druge oblike pomoči pri reševanju življenj ljudi in živali.