V Tolminu obnavljajo most čez Tolminko

Tolmin, 7. januarja - Promet prek mostu čez reko Tolminko pri Tolminu, po katerem poteka državna cesta Idrija-Tolmin, bo zaradi temeljite prenove oviran vse do sredine junija. Ker je most edina prometna žila skozi mesto, to povzroča nevšečnosti domačinom. Tolminski župan Uroš Brežan sicer za leto 2021 napoveduje začetek gradnje tolminske obvoznice.