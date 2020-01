Semič, 6. januarja - Pri Semiču med krajema Občice in Gaber so v petek opoldne opazili konjenika, ki je zaspal na konju. Zdelo se je, da bo vsak trenutek padel na tla. Preizkus alkoholiziranosti je 23-letnemu jezdecu pokazal kar miligram alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.