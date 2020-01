Pahor in Šarec sprejela kolednike ter poudarila pomen sporočila miru

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec sta na praznik svetih treh kraljev sprejela kolednike Misijonskega središča Slovenije. Poudarila sta njihovo poslanstvo ter se jim zahvalila, da so sporočilo miru, sodelovanja, spoštovanja in pomoči sočloveku prenesli tudi v predsedniško palačo.