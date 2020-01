Policisti iščejo osumljenke tatvine v Radencih

Radenci, 6. januarja - S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da iščejo neznane osumljenke tatvine. Po njihovih navedbah je decembra iz trgovine s tekstilom v Radencih skupina žensk protipravno odnesla več kosov oblačil in žensko torbico. Policisti vse, ki bi o storilkah ali dejanju karkoli vedeli, prosijo, da jim to sporočijo.