Filharmonični festival baročne glasbe z glasbo iz Italije, Nemčije in Anglije

Ljubljana, 6. januarja - Filharmonični festival baročne glasbe, ki bo letos peti po vrsti, bo med 9. januarjem in 5. februarjem ponudil štiri koncerte. Trije bodo ponudili tematsko zaokrožene sporede instrumentalne glasbe iz Italije, Nemčije in Anglije, zadnji bo povezal psalmske uglasbitve Claudia Monteverdija s sodobno zborovsko glasbo Mortona Feldmana in Marka Ozbiča.