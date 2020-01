Bartyjeva in Nadal leto 2020 začenjata na vrhu

Ljubljana, 6. januarja - Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty, zmagovalka lanskega turnirja za grand slam v Parizu in zaključnega turnirja WTA, in Španec Rafael Nadal leto 2020 začenjata na vrhu najnovejših teniških lestvic WTA in ATP. Med najboljšimi sicer ni prišlo do večjih sprememb, prav tako ne pri Slovencih.