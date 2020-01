Sydney, 6. januarja - Teniški reprezentanci Japonske in Hrvaške sta na ATP pokalu, ki poteka v Avstraliji, še drugič zmagali. Japonci so v skupini B z 2:1 v zmagah premagali Gruzijce, Hrvati pa v skupini E z 2:1 Poljake. Do prve zmage so prišli Južnoafričani, ki so s 3:0 nadigrali Čilence.