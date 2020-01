Newyorški Metropolitanski muzej umetnosti obeležuje 150-letnico

New York, 7. januarja - Newyorški Metropolitanski muzej umetnosti letos slavi 150-letnico delovanja. Jubilej bodo obeležili z več razstavami in drugimi dogodki. Kot osrednjo napovedujejo razstavo Making The Met, 1870-2020, ki bo predstavila zgodovino muzeja. Odprli bodo tudi prenovljene galerije, namenjene britanski dekorativni umetnosti in oblikovanju.