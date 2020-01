Umrl ameriški konceptualni umetnik John Baldessari

San Diego, 6. januarja - Umrl je ameriški konceptualni umetnik John Baldessari, ki je z ironičnimi vprašanji o naravi umetnosti dosegel svetovno slavo in navdihnil številne mlade talente, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Star je bil 88 let. Umrl je v soboto v spanju, njegovo smrt pa sta potrdila njegova fundacija in njegova nekdanja galeristka Margo Leavin.