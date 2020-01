Katoličani in evangeličani bodo obeležili praznik svetih treh kraljev

Ljubljana, 6. januarja - Katoličani in evangeličani bodo danes obeležili praznik Gospodovega razglašenja, ki je imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Betlehem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik. Po slovenskem ljudskem izročilu so za ta praznik značilni koledniki.