Nazarje, 6. januarja - V objektu podjetja za izdelavo biomas v Nazarjah je v nedeljo zvečer okoli 23. ure izbruhnil požar. Obsežen požar so gasilci do jutra sicer omejili, a na območju še tli, zato policijski ogled še ni mogoč. Požar je povzročil večjo škodo, so pojasnili na Policijski upravi Celje.