Ljubljana, 6. januarja - Predstavitev zbornika Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo, na kateri bosta med drugim sodelovala minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in rektor ljubljanske univerze Igor Papič, bo danes ob 10.30 v predavalnici P1 fakultete za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5, so sporočili iz fakultete.