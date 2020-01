Primorske novice o nujnosti izgradnje dodatnih domov za zaščito in reševanje v Kobaridu in Tolminu (6. 1.)

Koper, 5. januarja - Neva Blazetič v komentarju Rešujejo več kot dve Posočji piše o nujnosti izgradnje dveh dodatnih domov za zaščito in reševanje v občinah Kobarid in Tolmin, saj je Posočje zaradi goratega terena in turističnega navala z nesrečami vse bolj obremenjeno.