Po smrti Solejmanija grožnje na eni in pozivi k zadržanosti na drugi strani

pripravili Simona Grmek in Martina Gojkošek

Washington/Teheran/Bruselj/Bagdad, 5. januarja - Napetosti in grožnje s povračilnimi ukrepi med ZDA in Iranom po atentatu na vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija ne pojenjajo. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da so ZDA v primeru iranskega napada pripravljene na odločen odgovor. Iz sveta se medtem vrstijo pozivi k zadržanosti.