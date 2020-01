Na severu Italije voznik zapeljal v množico; številni mrtvi

Bolzano, 5. januarja - V Italiji je ponoči prišlo do hude prometne nesreče. Na Južnem Tirolskem je domnevno pijan voznik zapeljal v skupino ljudi in ubil šest oseb, šlo naj bi za mlade nemške turiste. Enajst ljudi je bilo poškodovanih. Voznika so policisti aretirali in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.