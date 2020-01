Prebivalce Vrha pri Boštanju in okolice vznemirila močna detonacija

Sevnica, 5. januarja - Dolenjski policisti so v soboto okoli 22.30 na številko 113 prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo. Ta je stresla okna v Vrhu pri Boštanju, detonacijo pa so slišali tudi v Krmelju in Sevnici. Na območje so šli policisti, ki z zbiranjem obvestil nadaljujejo tudi danes in prosijo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku.