Dončiću trojni dvojček in zapravljene žoge za zmago

Dallas, 5. januarja - Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. V domači dvorani so po podaljšku izgubili proti Charlotte Hornets s 120:123. Vnovič je blestel Luka Dončić, ki je z 39 koši, 12 skoki in 10 asistencami dosegel 10. trojni dvojček v sezoni, obenem pa je bil tisti, ki je v končnici rednega dela gostom dovolil izenačenje.