Januar kot izziv za vegansko prehranjevanje

Ljubljana, 4. januarja - Slovensko vegansko društvo pripravlja enomesečni veganski izziv, s katerim želijo razbiti predsodke o enolični in neokusni veganski hrani. Po prijavi prek spleta udeleženec vsak dan prejme elektronsko pošto z jedilnikom za pripravo zajtrka, kosila in večerje ter nasvete glede nakupovanja veganske hrane in prehranjevanja v restavracijah.