Rekordni obisk Louvra pada zaradi omejevanja števila obiskovalcev

Pariz, 5. januarja - Število obiskovalcev pariškega muzeja Louvre je lani padlo na 9,6 milijona, kar je rezultat poskusa, da bi omejili prenatrpanost zlasti v poletnih mesecih. Za to so se v najbolj obiskanem muzeju na svetu odločili po tem, ko so številke leta 2018 narasle za četrtino na rekordnih 10,2 milijona obiskovalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.