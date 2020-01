Na Pohorju ponoči zagorel lesen gostinski objekt

Maribor, 4. januarja - Okoli 2. ure je na Pohorju v bližini mariborskega smučišča zagorelo v lesenem gostinskem objektu, ogenj pa se je nato razširil še na tri podobne objekte v bližini. Gasilci mariborske gasilske brigade in štirih prostovoljnih gasilskih društev so požar pogasili. Trije objekti so uničeni, eden pa poškodovan, poroča uprava za zaščito in reševanje.