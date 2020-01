Newyorški borzni indeksi z rahlim tedenskim nazadovanjem

New York, 4. januarja - Newyorški borzni indeksi so minuli skrajšani novoletni trgovalni teden sklenili z mešanimi rezultati zaradi pobiranja dobičkov v ponedeljek in ameriškega zračnega napada na iranskega generala v Iraku v petek. Širši indeks Standard & Poor's 500 je tako končal niz petih zaporednih tedenskih rasti.