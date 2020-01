Na Norveškem našli zakopano vikinško ladjo

Stockholm, 9. januarja - Norveški arheologi so na otoku na zahodu države odkrili večjo vikinško ladjo, ki naj bi bila stara več kot tisoč let. "Še nekoliko prezgodaj je reči karkoli dokončnega o starosti, vendar je ladja najverjetneje iz merovinškega ali vikinškega obdobja, torej je stara več kot tisoč let," je za dpa povedal strokovnjak za vikinška plovila Knut Paasche.