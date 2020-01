V piranski občini v prazničnem tednu zabeležili 32.000 nočitev

Portorož, 3. januarja - V hotelih občine Piran so v prazničnem tednu med 25. decembrom in 2. januarjem zabeležili dobrih 32.000 nočitev. To je sicer deset odstotkov manj kot v enakem obdobju pred enim letom, a gre slabši podatek na račun zaprtja dveh hotelov zaradi prenove. Če se slednjih ne upošteva, je bilo nočitev dejansko za devet odstotkov več.