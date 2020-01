Ob znamenitostih Rima ne bo več stojnic s spominki

Rim, 6. januarja - V Rimu so se odločili, da bodo zaradi varnosti pa tudi ugleda najbolj obiskanih mestnih znamenitosti prepovedali stojnice s spominki, ki so doslej stale ob njih. Tako bo umaknjenih kar 17 stojnic, vključno s tistimi pred slovito Fontano di Trevi, španskimi stopnicami, Panteonom in trgom Navona, piše britanski časnik The Guardian.