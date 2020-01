S pirotehniko vlomili v paketomat in poškodovali parkomat

Koper, 3. januarja - Policisti Policijske uprave Koper so v minulih dneh zasegli več petard, obravnavali pa so tudi primera, ko so neznanci s pomočjo pirotehnike v Kopru vlomili v objekt s paketomatom in avtomatoma za napitke in prigrizke oziroma so s pirotehničnim sredstvom v Portorožu poškodovali parkomat.