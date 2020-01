Za novega načelnika UE Koper šest prijav, med njimi ni Potokarja

Ljubljana/Koper, 3. januarja - Za položaj načelnika Upravne enote (UE) Koper so na ministrstvu za javno upravo do zdaj prejeli šest prijav, a je zaradi praznikov možno, da bodo prejeli še kakšno, so za STA navedli na ministrstvu. Dosedanji načelnik Bruno Potokar je za STA pojasnil, da se na natečaj ni prijavil.